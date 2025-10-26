Araujo: "Es muy importante que la gente participe y se exprese"

El intendente de la ciudad de Fernández, emitió su voto en la mesa Nº 2 de la escuela Nº 814 “Paula Albarracín de Sarmiento”.

Hoy 11:42

Minutos después de las 9 de la mañana, el intendente de la ciudad de Fernández Dr. Víctor Araujo, emitió su voto en la mesa Nº 2 de la escuela Nº 814 Paula Albarracín de Sarmiento".

Tras emitir el sufragio, el intendente dialogó con la prensa y expresó que "esperamos una jornada con total normalidad, en paz y que la gente pueda decidir que es lo que básicamente necesitamos".

"Se ha trabajado muchos en la capacitación tanto de fiscales como de votantes en la instrumentación principalmente en lo que es la parte del voto nacional, se ha hecho muchísimo trabajo desde distintos lugares y creemos que eso va a facilitar la votación", señaló.

Araujo dijo además que "Es una jornada que está marcada por una doble votación, por un lado la votación a nivel nacional con una urna distinta a la provincial y por otro lado la votación provincial y convencional como estábamos acostumbrados".

En cuanto a la apertura de los centros de votación Araujo dijo que "En algunos establecimientos se ha demorado la apertura de la votación a raíz de la ausencia de algunos presidentes de mesa, pero no más de lo normal, es lo que ocurre en cada una de las elecciones que hay algunos faltantes y que retrasan algunos minutos la apertura de una escuela en particular, pero no ha generado mayores inconvenientes a la apertura de las votaciones en general".