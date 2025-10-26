La decisión que tomó Juan Román Riquelme sobre el futuro de Ander Herrera en Boca

El Xeneize comienza a definir la situación de varios jugadores que terminan su contrato a fin de año.

Hoy 12:02

En la recta final de la temporada, Boca Juniors empieza a delinear la situación de varios jugadores cuyo contrato finaliza a fin de año. Entre los casos que más atención genera se encuentra el de Ander Herrera, cuyo vínculo vence en diciembre y cuya renovación parece estar encaminada.

Según informó Augusto César en ESPN, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene la intención de extender el contrato del mediocampista español. Herrera, que llegó a comienzos de 2025 procedente de Athletic Bilbao, Manchester United y PSG, tuvo un arranque prometedor, pero las lesiones lo mantuvieron fuera de varios encuentros. Con su regreso bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, el club evalúa mantener su continuidad de cara a la próxima temporada.

A sus 36 años, Herrera suma 12 partidos en lo que va del año y aún no piensa en retirarse. Sin embargo, en una entrevista con el podcast Tengo un Plan, dejó entrever cierta nostalgia al ser consultado sobre un posible regreso al Real Zaragoza: “Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. Si fuera por la afición ya estaría. El club no es la gente que está ahora”, expresó el volante español.

Mientras se define la continuidad de jugadores, Boca se prepara para enfrentar a Barracas Central en un partido postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro se jugará este lunes 27 de octubre, a las 16 horas, en el estadio Claudio Fabián Tapia.

La probable formación para este compromiso sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado; Carlos Palacios, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Boca buscará recuperarse tras la derrota anterior y encaminarse en la tabla, mientras define la continuidad de figuras claves como Herrera y otros jugadores que terminan contrato a fin de año.