Boca visita a Barracas Central con la necesidad de volver al triunfo

El Xeneize enfrenta al Guapo en el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 06:54

Este lunes desde las 16:00, Boca Juniors se enfrentará a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, en el partido reprogramado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, correspondiente a la 12° fecha del Torneo Clausura. El Xeneize buscará un triunfo que lo catapulte tanto en la tabla anual como en la Zona A del certamen.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Boca llega al encuentro tras una derrota por 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera, resultado que complicó sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Actualmente, el equipo de Claudio Úbeda se ubica quinto en la tabla anual con 50 puntos, por debajo de Rosario Central (62), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51). Un triunfo frente al Guapo le permitiría recuperar el segundo puesto, que otorga un acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores.

En la Zona A, Boca marcha 10°, la más competitiva del torneo. De ganar, podría escalar hasta la tercera posición, mientras que un empate lo dejaría quinto, fuera de los puestos que clasifican a los octavos de final.

Bajas y cambios en el Xeneize

Para este partido, Boca no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda. Su lugar sería ocupado por Milton Delgado. Además, en el mediocampo derecho ingresaría Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre. Edinson Cavani continúa entrenándose de manera diferenciada por una distensión en el psoas derecho y no integra la lista de convocados por segundo partido consecutivo.

Situación de Barracas Central

El conjunto de Rubén Darío Insua viene de un empate 2-2 ante Tigre, en un encuentro donde ganaba con un hombre más y perdió dos puntos sobre el final. Barracas marcha séptimo en la Zona A con 18 unidades y décimo en la tabla anual, peleando por un boleto a la Copa Sudamericana, que sería histórico para el club.

El Guapo no logra una victoria desde el 29 de agosto, cuando superó 2 a 1 a Newell’s, y desde entonces acumula cuatro empates y una derrota.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

Hora: 16:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Lamolina

Estadio: Claudio Chiqui Tapia

Boca buscará un triunfo que le permita recuperarse tras la derrota ante Belgrano y afianzarse en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026.