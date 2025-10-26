Gabriel Santillán llamó a participar con responsabilidad en una jornada clave para el futuro de Santiago del Estero

El viceintendente de la ciudad de La Banda destacó la importancia de ejercer el voto como una muestra de compromiso con la democracia, especialmente en un contexto político y social desafiante.

Hoy 12:16

En diálogo con la prensa, expresó: “Muy contento de ejercer el deber cívico, sobre todo en tiempos complejos y difíciles, donde se necesita aún más nutrir a la democracia con la participación y el ejercicio ciudadano de votar".

Santillán subrayó que esta elección tiene una relevancia especial, ya que definirá el futuro político de Santiago del Estero: “Estamos definiendo el futuro de la provincia. Elegimos gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, que tendrán una gran voz dentro de la Legislatura, y también cargos nacionales, como senadores y diputados. Es una elección muy importante, por eso esperamos que los ciudadanos se acerquen a ejercer su derecho con responsabilidad".

Consultado sobre la implementación del nuevo sistema de votación, valoró el trabajo de organización y capacitación que se realizó para facilitar el proceso: “En estas elecciones se implementó la boleta única de papel, además del sistema convencional. Ha sido un desafío porque muchas personas consultaban hasta último momento cómo iba a ser el procedimiento, pero se ha trabajado mucho desde distintos espacios y sectores del Estado para fomentar la participación, explicar y organizar".

Finalmente, envió un mensaje a toda la ciudadanía, convocando a ejercer el voto de manera consciente y comprometida: “Queremos decirle a los santiagueños que vengan, que participen de esta fiesta de la democracia. Es muy importante que puedan decidir quiénes van a guiar nuestros destinos en los próximos años. Que lo hagan con mucha responsabilidad, con criterio y esperanza. Todavía queda una larga jornada para participar y hacer oír la voz de cada ciudadano".