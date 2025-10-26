Javier Carbajal votó en Los Juríes: “Cada elección fortalece nuestra democracia”

El jefe comunal de Los Juríes votó pasado el mediodía y destacó la importancia de fortalecer la democracia.
Pasado el mediodía de este domingo, el intendente de Los Juríes, Javier Carbajal, emitió su voto en el Colegio Secundario Presbítero Lancelot Carroll, donde concurrió acompañado por vecinos y miembros de su equipo de trabajo.
Tras sufragar, el jefe comunal destacó la importancia de participar en cada jornada electoral y reafirmó su compromiso con los valores democráticos. “Hoy ejercí mi derecho al voto con responsabilidad y esperanza. Cada elección es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra democracia y el futuro de nuestra gente”, expresó Carbajal.
El intendente resaltó además el clima de tranquilidad y orden con el que se desarrollaban los comicios en la ciudad y valoró la participación ciudadana como “un signo de madurez y compromiso colectivo”.
Finalmente, agradeció a las autoridades de mesa, a las fuerzas de seguridad y a los vecinos que se acercaron a cumplir con su deber cívico, destacando que “la participación de todos es lo que hace grande a la democracia”.