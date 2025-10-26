Ingresar
Javier Carbajal votó en Los Juríes: “Cada elección fortalece nuestra democracia”

El jefe comunal de Los Juríes votó pasado el mediodía y destacó la importancia de fortalecer la democracia.

Hoy 16:21
Javier Carbajal

Pasado el mediodía de este domingo, el intendente de Los Juríes, Javier Carbajal, emitió su voto en el Colegio Secundario Presbítero Lancelot Carroll, donde concurrió acompañado por vecinos y miembros de su equipo de trabajo.

Tras sufragar, el jefe comunal destacó la importancia de participar en cada jornada electoral y reafirmó su compromiso con los valores democráticos. “Hoy ejercí mi derecho al voto con responsabilidad y esperanza. Cada elección es una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra democracia y el futuro de nuestra gente”, expresó Carbajal.

El intendente resaltó además el clima de tranquilidad y orden con el que se desarrollaban los comicios en la ciudad y valoró la participación ciudadana como “un signo de madurez y compromiso colectivo”.

Finalmente, agradeció a las autoridades de mesa, a las fuerzas de seguridad y a los vecinos que se acercaron a cumplir con su deber cívico, destacando que “la participación de todos es lo que hace grande a la democracia”.

