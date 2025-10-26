Con Zeballos, Boca presentó la lista de convocados para enfrentar a Barracas Central

El Changuito vuelve a concentra. Cavani y Battaglia, ausentes por lesión, mientras que Milton Delgado regresa al once titular.

Hoy 19:21

Boca Juniors dio a conocer la lista de convocados para el partido pendiente ante Barracas Central, reprogramado tras la muerte de Miguel Ángel Russo, y el entrenador Claudio Úbeda deberá afrontar dos bajas sensibles: Edinson Cavani y Rodrigo Battaglia no estarán por lesión. Sin embargo, la gran noticia es el regreso de Milton Delgado, figura del Mundial Sub20 de Chile, que vuelve con la intención de aportar su dinámica y talento en el mediocampo.

El delantero uruguayo continúa recuperándose de una lesión en el psoas derecho sufrida ante Rosario Central a mediados de septiembre, mientras que Battaglia padece un desgarro muscular que lo marginará al menos de los próximos dos compromisos. De esta manera, Úbeda deberá rearmar la mitad de la cancha para enfrentar a Barracas, encuentro que marcará la reaparición oficial de Delgado tras ser elegido Balón de Bronce en el certamen juvenil.

El joven mediocampista compartirá el doble pivote con Leandro Paredes, en reemplazo de Battaglia, mientras que el técnico también analiza otra variante: la posible inclusión del chileno Williams Alarcón por Brian Aguirre, quien no se entrenó durante la semana por un cuadro febril.

En el resto de la convocatoria figuran algunos futbolistas que no seguirán en el club después de diciembre, como Frank Fabra —que quedará libre—, Lucas Blondel e Ignacio Miramón, cuyo préstamo no será renovado. Boca buscará ante Barracas reencontrarse con el triunfo y cerrar de la mejor manera un calendario agitado antes del tramo final de la temporada.