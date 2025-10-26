Elías Suárez gana con casi el 70% de los votos y es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

La fórmula del Frente Cívico por Santiago gana ampliamente en las elecciones de este domingo, consolidando su liderazgo en Santiago del Estero y asegurando la continuidad en la gestión de la provincia.

Hoy 21:40

Con el 74,08% de las mesas escrutadas, la fórmula del Frente Cívico por Santiago, integrada por Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador, es como ganadora en las elecciones de este domingo en Santiago del Estero.

Según los primeros datos oficiales, el espacio liderado por Gerardo Zamora obtiene una ventaja contundente frente a Despierta Santiago, que se ubica en segundo lugar con apenas el 12,23% de los votos.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes, con un despliegue logístico que permitió a los santiagueños ejercer su derecho al voto de manera ágil en todos los departamentos. La participación ciudadana reflejó nuevamente el compromiso del electorado con el proceso democrático.

Con estos resultados, la próxima gestión de Suárez y Silva Neder buscará mantener la continuidad en los programas y políticas provinciales impulsadas por Gerardo Zamora, con foco en áreas clave como educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo, asegurando la estabilidad política y social en Santiago del Estero.