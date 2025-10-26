Elías Suárez ganó con contundencia y es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

La fórmula del Frente Cívico por Santiago gana ampliamente en las elecciones de este domingo, consolidando su liderazgo en Santiago del Estero y asegurando la continuidad en la gestión de la provincia.

Hoy 22:36

Con el 74,08% de las mesas escrutadas, la fórmula del Frente Cívico por Santiago, integrada por Elías Suárez como gobernador y Carlos Silva Neder como vicegobernador, es ganadora con más del 70% de los votos en las elecciones de este domingo en Santiago del Estero.

Según los primeros datos oficiales, el espacio oficialista obtiene una ventaja contundente frente a Despierta Santiago, liderado por Alejandro Parnas, que se ubica en segundo lugar con el 12,18% de los votos. En tercer lugar se encuentra La Libertad Avanza 11,71%, con el candidato Ítalo Cioccolani.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad y sin incidentes relevantes, con un despliegue logístico que permitió a los santiagueños ejercer su derecho al voto de manera ágil en todos los departamentos.

Con estos resultados, la próxima gestión de Elías Suárez y Silva Neder buscará mantener la continuidad en los programas y políticas provinciales impulsadas por Gerardo Zamora, con foco en áreas clave como educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo, asegurando la estabilidad política y social en Santiago del Estero.