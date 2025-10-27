Mercomat presenta su Gran Feria de Oportunidades con descuentos de hasta el 70%

Del 29 al 31 de octubre, la firma santiagueña abrirá sus puertas con una propuesta imperdible: tres días de descuentos, promociones exclusivas y precios especiales en productos seleccionados y de outlet.

Hoy 08:00

Mercomat, empresa referente en el rubro de materiales para la construcción, vuelve a sorprender con una nueva edición de su Feria de Oportunidades, un evento que ya se convirtió en una cita obligada para quienes buscan calidad, variedad y los mejores precios del mercado.

Durante tres días, 29, 30 y 31 de octubre, los clientes podrán acceder a descuentos de hasta el 70% en una amplia gama de productos de primeras marcas como Weber, Alberdi y Piazza, entre otras. La feria incluirá ofertas en materiales de construcción, terminaciones, griferías, revestimientos y artículos para el hogar, con opciones tanto para profesionales de la construcción como para quienes están refaccionando o proyectando su vivienda.

“Queremos que nuestros clientes aprovechen esta oportunidad única para renovar, construir o equipar su casa con productos de excelente calidad a precios realmente bajos”, señalaron desde la empresa. Además, destacaron que la iniciativa busca acercar grandes marcas a todos los bolsillos, reforzando el compromiso de Mercomat con la comunidad y con el desarrollo del sector.

En esta edición, los visitantes podrán encontrar productos seleccionados y de outlet, lo que permite acceder a materiales en perfecto estado a precios de liquidación. También habrá opciones de financiación y promociones con distintas tarjetas, lo que hace de la feria una ocasión ideal para anticipar compras importantes antes de fin de año.

LaFeria de Oportunidades de Mercomat se desarrollará en su sucursal de Parque Industrial, donde se montarán sectores especialmente organizados para que los clientes puedan recorrer, comparar y elegir las mejores alternativas.

Con descuentos que alcanzan hasta el 70%, Mercomat reafirma su compromiso de seguir ofreciendo beneficios reales a quienes confían en la empresa para sus proyectos de construcción y renovación.

* Fecha: 29, 30 y 31 de octubre - De 8 a 12 y de 17 a 20:30hs

* Lugar: Sucursales Mercomat –Parque Industrial

* Descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados y de outlet