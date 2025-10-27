Ingresar
Las acciones y los bonos argentinos en Wall Street suben hasta 35% en el premarket y hay expectativa por el dólar

Los mercados respondieron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza. El tipo de cambio oficial abrirá a $1515 en las pantallas del Banco Nación.

Hoy 08:20

El mercado empezó a reaccionar de manera positiva a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas: los bonos y las acciones argentinas que operan en Wall Street arrancan la semana con fuertes subas de hasta 35% en la previa de la apertura de los mercados.

Además, crece la expectativa sobre el comportamiento que tendrá el dólar oficial, que abrirá a $1515 en las pantallas del Banco Nación tras el contundente triunfo del oficialismo.

Sobre lo que puede esperarse en el mercado cambiario este lunes, el dólar cripto -la única cotización que opera incluso durante el fin de semana- se negoció cerca de los $1450, tras la elección, un retroceso de 9% o $100 en el día.

En el mercado bursátil, las acciones argentinas en Wall Street arrojaron números positivos en las operaciones conocidas en el denominado mercado overnight y en el premarket. Los ADRs que encabezaban las subas eran Banco Supervielle (15,90%); Banco Galicia (12,90%); YPF (11,99%); Irsa (9,25%) y BBVA (6,92%).

Los bonos de la deuda argentina, por su parte, ganaban entre 20% y 22% tras las elecciones y la expectativa de la recompra que anunció la semana pasada el Gobierno.

