Diego Aguirre se refirió a los rumores sobre el interés de Boca para 2026

Tras la salida de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors atraviesa un proceso de transición. Con Claudio Úbeda a cargo del plantel profesional para cerrar el año, la dirigencia xeneize ya trabaja en la búsqueda del nuevo entrenador para 2026. Entre los nombres que comenzaron a circular, Diego Aguirre, actual DT de Peñarol, aparece como una de las opciones que más ruido generaron en los últimos días.

Si bien desde el club de la Ribera negaron haber iniciado contactos formales, existen versiones que indican que el uruguayo está en la lista de candidatos que manejan Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Por ahora, el objetivo es que Úbeda trabaje con tranquilidad hasta diciembre, por lo que no se espera ningún anuncio oficial antes del cierre del año.

Rumores y desmentidas desde Uruguay

El primero en hablar sobre el tema fue Juan Pedro Damiani, expresidente del Manya, quien aseguró: “Claro que sé que Boca quiere a Diego Aguirre”. Sus declaraciones encendieron los rumores, que rápidamente llegaron al propio entrenador. Sin embargo, Aguirre eligió bajar el tono: “No le di ninguna importancia. Escuché una noticia, como hay tantas. No hay nada que me saque la cabeza de lo que tenemos acá, los partidos que vienen y las finales”, afirmó.

Por ahora, el técnico prefiere mantener el foco en la definición del torneo uruguayo, donde Peñarol pelea por el título. Su futuro recién se definirá una vez que termine la temporada.

La palabra del presidente de Peñarol

El tema también llegó a los oídos de Ignacio Ruglio, actual presidente del club aurinegro, quien reconoció estar al tanto de las versiones: “Me llegó la captura de pantalla de 900 personas, pero no tengo el contexto. No sé si es una oferta o un interés. No es algo que me inquiete porque será un tema para el verano”, explicó en diálogo con Carve Deportiva.

Y aunque no descartó por completo la posibilidad, dejó claro que la decisión final será del propio Aguirre: “Diego decidirá lo que quiera hacer y lo vamos a respetar. Sería extraño, pero no lo descarto. Conociéndolo, no se le cruza por la cabeza hoy nada de eso, con todo lo que Peñarol se está jugando. Es más, hasta me ha pedido jugadores para el año que viene”.

Mientras tanto, Boca avanza con cautela en la búsqueda del reemplazante de Russo. Aunque por ahora Úbeda continuará al mando, en el horizonte comienzan a perfilarse varios nombres, entre ellos Diego Aguirre y el posible regreso de Jorge Almirón, dos técnicos con pasado reciente y estilos que despiertan distintas expectativas en el mundo azul y oro.