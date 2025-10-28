Siete barrabravas fueron detenidos por el ataque al Registro Civil de Beltrán

Según la investigación, habrían recibido dinero para cometer los destrozos durante la jornada electoral. Los apresados integran la barrabrava de Central Córdoba.

Hoy 07:32

Siete integrantes de la barrabrava de Central Córdoba fueron detenidos luego del ataque que provocó importantes daños en las oficinas del Registro Civil de Beltrán, ubicado en calle Jujuy del barrio Avellaneda, departamento Robles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el domingo, cuando al menos diez personas ingresaron por la fuerza al inmueble donde funciona el organismo y destruyeron mobiliario, computadoras, documentación y puertas. La denuncia fue realizada por Humberto Brito, propietario del lugar.

La investigación, dirigida por la fiscal coordinadora por Banda y Robles, Dra. Natalia Saavedra, permitió identificar rápidamente a los sospechosos. Con testimonios de vecinos y registros de cámaras de seguridad, los efectivos de la Dirección General de Investigación de la Policía provincial determinaron que los acusados residían en el barrio Congreso de la ciudad Capital.

Según las averiguaciones, antes del ataque los hombres habían intentado ingresar a una escuela donde se votaba, con el argumento de “supervisar” el desarrollo de los comicios. Sin embargo, fueron impedidos de hacerlo por el personal policial, ya que ninguno de ellos tenía domicilio ni estaba habilitado para sufragar en ese establecimiento.

Horas más tarde, los acusados se dirigieron al Registro Civil. Primero llegaron dos de ellos junto a una mujer identificada como Marcela Castillo y, al no encontrar a Brito, agredieron verbalmente a su hija. Más tarde regresaron en grupo y provocaron los destrozos.

Con la evidencia reunida, el juez de Control y Garantías de La Banda, Dr. Gino Niccolai, ordenó seis allanamientos en viviendas de calles San Juan y La Pampa, donde fueron detenidos Marcelo M. (33), Javier N. (31), Jairo F. (30), Ramiro P. (34), Joaquín C. (30), Nicolás A. (30) y Alberto N. (26). También se secuestraron un Chevrolet Prisma verde y una Ford EcoSport negra, presuntamente utilizados en el ataque.

Durante los operativos, los detenidos aseguraron que habían recibido 50 mil pesos de parte de Marcela Castillo para viajar y realizar los desmanes. Todos permanecen alojados en sede policial y en los próximos días serán trasladados al Ministerio Público para prestar declaración. La causa continúa en curso.