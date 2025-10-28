Arrancó la venta de entradas para el choque entre Central Córdoba y Racing: habrá público neutral

El Ferro recibirá a la Academia el lunes en el Estadio Único “Madre de Ciudades” por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Hoy 00:33

Este martes se pondrá en marcha la venta de entradas para el partido entre Central Córdoba y Racing Club, que se disputará el lunes 3 de noviembre a las 19 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (AFA).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para este encuentro, el club santiagueño confirmó que se habilitará el ingreso de público neutral, el cual se ubicará en la tribuna popular Sur del estadio.

Venta online

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial del club: www.cacentralcordoba.com, desde este martes 28 de octubre por la tarde.

Venta presencial

Miércoles 29: de 9 a 21 hs. en Ferromanía

Jueves 30: de 9 a 21 hs. en Ferromanía

Viernes 31: de 9 a 21 hs. en Ferromanía

Sábado 1 de noviembre: de 9 a 13 hs. en Ferromanía

Lunes 3: de 9 a 16 hs. en Ferromanía, y desde las 17 hasta la hora del partido en boleterías de Popular Sur.

Cabe destacar que la venta para el público neutral será únicamente online, mientras que la venta presencial se realizará en efectivo.

Detalles importantes

La Popular Sur estará habilitada exclusivamente para neutrales.

El código de validación para la compra de entradas es el DNI del socio.

Los socios al día podrán acceder a la Platea Este abonando el valor de popular.