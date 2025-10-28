Alumnos de la Escuela "Gorostiaga" compartieron una jornada solidaria en San Lorenzo

En el marco del proyecto “Compartiendo Sonrisas”, los estudiantes de 7° grado formaron parte de actividades recreativas y deportivas junto a la Escuela N° 171 “Baltazar Alcorta”.

Los alumnos de 7° grado A y B de la Escuela N° 31 “Pedro Pablo Gorostiaga” vivieron este jueves una jornada inolvidable de solidaridad y aprendizaje en el marco del proyecto “Compartiendo Sonrisas”, realizado junto a la Escuela N° 171 “Baltazar Alcorta”, en la localidad de San Lorenzo, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero.

La delegación partió alrededor de las 7:30 de la mañana, cargada de entusiasmo y expectativas, y llegó al establecimiento anfitrión cerca de las 8:00, donde fue recibida con una cálida bienvenida. La jornada comenzó con un desayuno compartido entre ambas comunidades: mate cocido, pan casero, tortillas y galletas, que marcaron el inicio de un día colmado de afecto y compañerismo.

Durante la mañana se realizaron actividades recreativas y juegos integradores, que despertaron risas, movimiento y alegría. Luego, los estudiantes emprendieron una caminata por los alrededores de San Lorenzo, donde visitaron una pista de carreras que despertó gran curiosidad y asombro entre los niños.

En horas del mediodía, las actividades continuaron con encuentros deportivos en el Club San Lorenzo. Los varones disputaron un vibrante partido de fútbol, mientras que las chicas se lucieron en un entusiasta encuentro de vóley en el tinglado de la escuela anfitriona. Cada juego se convirtió en una oportunidad para fortalecer el trabajo en equipo, el respeto y la integración.

Al finalizar la jornada, el regreso a casa dejó una sensación de alegría y gratitud compartida. El intercambio entre las dos escuelas reforzó lazos y abrió puertas a nuevas experiencias, permitiendo que los estudiantes conocieran otras realidades educativas dentro de la provincia.

Más allá del aula: el valor de la experiencia

El proyecto “Compartiendo Sonrisas” busca fomentar la solidaridad, la empatía y el aprendizaje vivencial. Estas actividades permiten que los alumnos crezcan más allá de los límites del aula, aprendiendo desde el movimiento, el encuentro y el respeto por la diversidad.

Visitar otra escuela y compartir una jornada con niños que viven en contextos distintos fortalece los valores de la empatía, la cooperación y el compromiso social. Cada abrazo, cada juego y cada conversación se convierten en semillas de una educación más humana e inclusiva.

Una jornada que quedará grabada no solo en fotografías, sino también en el corazón de todos los que fueron parte de esta experiencia educativa y solidaria.