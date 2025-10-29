Una madre descubrió que su hija de 14 años había sido captada por un grupo satánico en Internet

El grupo, integrado por adolescentes y jóvenes, incitaba a las víctimas a autolesionarse y cometer actos extremos. La mujer relató el calvario que vivió al intentar rescatar a su hija.

Hoy 10:28

Un estremecedor caso sacude al Reino Unido: una mujer reveló que su hija de tan solo 14 años fue manipulada por un grupo satánico en línea que la empujaba a autolesionarse y a aislarse completamente de su entorno. La madre, identificada como Christina (nombre ficticio para resguardar su identidad), contó que la adolescente se había unido a una comunidad virtual conocida como “764”, señalada por promover prácticas extremas y violentas entre menores de edad.

Según el testimonio de la mujer, todo comenzó cuando su hija participó en un chat sobre autolesiones, donde fue contactada por miembros del grupo. Desde entonces, empezó un proceso de manipulación que buscaba quebrar su autoestima y su voluntad. “La reprimieron totalmente para hacerle sentir que no era nada, ni sin ellos ni con ellos”, relató Christina, quien describió el profundo deterioro físico y emocional que sufrió la adolescente.

Los informes de la BBC, que dio a conocer el caso, indican que este tipo de grupos operan en la red bajo apariencia de comunidades de apoyo emocional, pero en realidad buscan someter psicológicamente a jóvenes vulnerables, especialmente mujeres, mediante amenazas, coerción y prácticas rituales.

“Vi cómo se apagaba mi hija —dijo la madre—. Fue peor que ver a alguien morir lentamente. No dormía, no comía, y parecía haber perdido completamente el control de su vida”. Aun así, Christina nunca dejó de luchar. Le pedía a su hija que cortara el contacto con el grupo, aunque reconoce que no podía dimensionar la magnitud del control que ejercían sobre ella.

Tras meses de angustia y acompañamiento profesional, la joven logró desvincularse del grupo y hoy intenta recuperar la normalidad junto a su familia. Su madre, en tanto, decidió hacer pública la historia para alertar a otros padres sobre los riesgos de Internet y la importancia de estar presentes en la vida digital de los adolescentes.

“Me sentí sola, impotente y aterrada. Pero entendí que hay que hablar, que hay que pedir ayuda y estar atentos. Estos grupos están ahí, esperando a chicos que se sienten perdidos”, expresó.