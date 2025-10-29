Ander Herrera, el candidato a reemplazar a Leandro Paredes en Boca

El volante español se perfila como titular ante Estudiantes tras la suspensión del campeón del mundo. Úbeda evaluará en la semana cómo responde el mediocampo sin Paredes ni Battaglia.

En Boca bajó la espuma tras la victoria ante Barracas Central, que trajo alivio y acomodó al equipo en el Torneo Clausura y en la tabla anual. Sin embargo, la alegría no fue completa: Leandro Paredes llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Así, no jugará ante Estudiantes, un partido clave en la pelea por los primeros puestos.

El ahora capitán del equipo había llegado al límite, y su estilo de juego intenso le jugó en contra. En los primeros minutos ante Barracas se cruzó con Iván Tapia y vio la amarilla que lo margina del próximo encuentro. Pese a la baja sensible, en el cuerpo técnico creen que el escenario no es tan negativo: de esta manera, Paredes llegará limpio al Superclásico frente a River.

El principal candidato para ocupar su lugar es Ander Herrera, quien dejó atrás los problemas musculares y viene mostrando un gran nivel. Ante Barracas sumó su cuarto ingreso consecutivo desde el banco y fue clave para manejar los tiempos del juego junto a Milton Delgado. Por jerarquía y características, el español asoma como el reemplazo ideal del campeón del mundo.

Claudio Úbeda evaluará distintas variantes a partir del miércoles en Ezeiza, cuando el plantel retome los entrenamientos. Además de la baja de Paredes, Boca tampoco contará con Rodrigo Battaglia, desgarrado en el sóleo. Sin su doble cinco titular, el DT apostará a la dupla Delgado-Herrera, que ya demostró estar a la altura y puede sostener el funcionamiento del equipo en un duelo decisivo en La Plata.