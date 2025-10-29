El Cine Teatro Municipal Renzi presenta una cartelera renovada con estrenos y producciones nacionales

Del 30 de octubre al 5 de noviembre, el espacio cultural bandeño ofrecerá una programación variada que combina animación, terror, drama y anime, con opciones para toda la familia.

Hoy 13:04

La Municipalidad de La Banda anunció la nueva programación del Cine Teatro Municipal Renzi, que se extenderá del jueves 30 de octubre al miércoles 5 de noviembre, con una propuesta diversa que reúne producciones nacionales e internacionales.

La jornada comenzará con “Zoopocalipsis”, que se proyectará a las 16 horas. Esta película animada presenta una aventura divertida y desopilante, donde un grupo de animales deberá sobrevivir en un mundo en caos, dominado por la naturaleza. Con una historia repleta de humor, acción y un mensaje sobre el trabajo en equipo y el cuidado del planeta, promete entretener a grandes y chicos.

A las 18 horas, continuará en cartelera “Chainsaw Man”, basada en el exitoso manga japonés. La historia sigue a Denji, un joven que fusiona su cuerpo con una motosierra demoníaca para luchar contra aterradoras criaturas. Una experiencia llena de adrenalina, acción y efectos visuales impactantes, ideal para los fanáticos del anime.

Dentro del Espacio INCAA, se podrá disfrutar de dos producciones argentinas. El jueves 30 y el sábado 1 de noviembre, a las 20 horas, se proyectará “Nadie va a escuchar tus gritos”, un intenso thriller psicológico que narra la historia de una mujer enfrentada a sus miedos, recuerdos y a extraños sucesos inexplicables.

Por su parte, el viernes 31 y el domingo 2 de noviembre, también a las 20 horas, será el turno de “El retorno”, un drama nacional que reflexiona sobre las segundas oportunidades, el perdón y la reconstrucción personal. Con una narrativa emotiva, invita al espectador a un viaje interior cargado de humanidad.

Finalmente, a las 22:20, continuará en cartelera “Teléfono Negro 2”, secuela del exitoso thriller de terror. En esta nueva entrega, una víctima se enfrenta nuevamente a las llamadas aterradoras de un teléfono que no debería funcionar, con una trama de misterio, miedo y tensión.

El valor de las entradas es el siguiente: $5.000 para menores, $6.000 para mayores, $2.600 para el Espacio INCAA, y una promoción especial de 2x1 de lunes a miércoles.