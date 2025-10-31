Rosario Central de Di María enfrenta a Instituto en Alta Córdoba, para sostener su liderazgo

Desde las 21.15 el Canalla se mide ante la Gloria por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura.

Hoy 11:41

El estadio Monumental de Alta Córdoba será escenario de un duelo atractivo por la fecha 14 del Torneo Clausura. Instituto y Rosario Central se miden con objetivos distintos: la Gloria necesita sumar de a tres para seguir en carrera por la clasificación a los playoffs, mientras que el Canalla, ya clasificado y con boleto asegurado a la Copa Libertadores 2026, quiere prolongar su invicto y sostener su liderazgo en la Zona B.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto de Daniel Oldrá viene de caer 1-0 ante Deportivo Riestra, cortando una racha positiva de seis partidos sin derrotas. Con 15 puntos, el equipo cordobés se ubica décimo en la tabla y está a solo dos unidades de los puestos de clasificación, por lo que el apoyo de su gente será clave en esta recta final. La mala noticia pasa por la suspensión de Stéfano Moreyra, pieza importante en el mediocampo, quien llegó al límite de amarillas.

En cambio, el panorama es inmejorable para Rosario Central. El equipo dirigido por Ariel Holan superó a Sarmiento (1-0 en los 45 minutos restantes) y aseguró su pase tanto a la siguiente instancia del torneo como a la Libertadores 2026. Con 27 puntos, el Canalla comparte la punta con Deportivo Riestra y mantiene un dato llamativo: es el único equipo del fútbol argentino que no sufrió expulsiones en todo el año. Además, la dirigencia evalúa comprar la mitad del pase de Santiago López a Independiente, cuyo préstamo vence en diciembre.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Damián Puebla, Gastón Lódico, Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba y Alex Luna. DT: Daniel Oldrá.

Rosario Central: Jorge Broun; Juan Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.