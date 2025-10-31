Independiente BBC debuta en la Liga Argentina ante Villa San Martín en Chaco

Desde las 22, en Resistencia, el elenco santiagueño abrirá una nueva edición del certamen de básquet como visitante. El equipo de Eric Rovner llega con plantel completo y la ilusión renovada tras una buena pretemporada.

Hoy 12:13

El básquet argentino vuelve al ruedo y, como en la temporada pasada, Independiente BBC será protagonista del partido inaugural de la Liga Argentina 2025/26. Esta vez, los Diablos visitarán a Villa San Martín en el estadio chaqueño, desde las 22, con arbitraje de Sebastián Vasallo e Iván Huck Braner. El juego podrá seguirse en vivo a través de Básquet Pass.

El equipo dirigido por Eric Rovner llega con buenas sensaciones tras una sólida pretemporada, en la que ganó tres de los cuatro amistosos disputados. Además, contará con plantel completo, incluyendo el esperado regreso de Joaquín Baeza, ausente hasta ahora por una molestia muscular. Con referentes como Cristian Amicucci, Matías Morera, Jeremías Ledesma y Adrián Lange, el conjunto santiagueño buscará repetir la gran campaña anterior.

Independiente también apostó fuerte al desarrollo local con las incorporaciones de Nicolás Kalalo, Estéfano Zarco y Facundo Campos, además de los extranjeros Kobe Julien y Aldimir Castillo, quienes generan expectativa entre los hinchas. “Estamos bien como equipo, con detalles obvios para mejorar. La presión del debut la tenemos ambos, y el que se la saque más rápido tendrá más chances de ganar. Confío en el plantel y lo que pueda dar en estos juegos”, expresó el entrenador Rovner en la previa.

Del otro lado, Villa San Martín también se perfila como uno de los candidatos de la Conferencia Norte. El conjunto chaqueño renovó su base con Favio Vieta, Maximiliano Martín y Estéfano Simondi, e incorporó a Lautaro Florito, Facundo Gago y Rómulo Gusmao, bajo la conducción del reconocido Eduardo “Chiche” Japez.