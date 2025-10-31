La Bolsa registró un nuevo récord y el riesgo país llegó al punto más bajo en 9 meses

Los activos argentinos confirman la recuperación después de las elecciones legislativas. El S&P Merval gana 3,2%, a 2.880.000 puntos, un máximo en pesos. El indicador de JP Morgan cae a 647 puntos.

Hoy 12:25

Las acciones y los bonos argentinos confirman el momento positivo después de las elecciones de medio término del domingo 26.

A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 3,2%, en los 2.880.000 puntos, un nuevo máximo nominal medido en pesos, por encima de los 2.843.736 puntos del 9 de enero de este año.

El S&P Merval, que gana más de 40% en dólares desde el lunes, sigue cerca de su máximo nominal intradiario de 2.843.736 puntos del 9 de enero de este año. Medido en dólares “contado con liquidación”, el Merval está superando los 1.900 puntos por primera vez desde mayo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas, lideradas por Pampa Energía, con un 5,7 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares progresan un 1,5% en promedio, en su quinta suba consecutiva tras el triunfo de las listas de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. El riesgo país de JP Morgan descuenta 23 unidades ara la Argentina, en lo 647 puntos básicos, un mínimo desde el 4 de febrero.