Invitan a la comunidad a participar en la peña solidaria “Entre danzas y cantos”

Esta actividad se realizará el próximo domingo 9 de noviembre, a las 13, en el Patio de Oli. Los interesados pueden reservar su lugar a través del siguiente número 3854163234.

Hoy 13:14

Con el acompañamiento de la Municipalidad de La Banda, la Academia de Folclore “Juan Saavedra” realizará una Peña de Emprendedores y Artesanos bajo el nombre “Entre danzas y cantos”, para recaudar fondos y viajar a la provincia de Córdoba.

Esta actividad se realizará el próximo domingo 9 de noviembre, a las 13, en el Patio de Oli, dónde también habrá espectáculos artísticos. Los interesados pueden reservar su lugar a través del siguiente número 3854163234.

Lo recaudado será para costear el viaje de los bailarines que participarán el próximo 3 de enero, en el Festival Deán Funes, también conocido como el “Padre de los Festivales”, dónde realizarán la apertura de dicho espectáculo.

Posteriormente, el jueves 8 de enero, el joven bailarín Mateo participará en el Festival de Jesús María, dónde fue invitado especialmente para la nueva edición de este reconocido festival a nivel nacional.

Finalmente, cabe destacar que la Academia de Folclore “Juan Saavedra” es dirigida por los profesores Paola Romero y Cristian Melian, y representaron en varias ocasiones a la ciudad de La Banda y a Santiago del Estero, en los festivales más importantes del país.

