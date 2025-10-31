Cadetes del Liceo Policial “Coronel Juan Francisco Borges” recorrieron el Palacio de Tribunales

La Dra. Ana Rosa Rodríguez dio la bienvenida a docentes y estudiantes, destacando la importancia de conocer el funcionamiento de uno de los Poderes del Estado.

Hoy 16:38

La sede central del Poder Judicial de Santiago del Estero fue visitada por alumnos de quinto año del Liceo Policial “Coronel Juan Francisco Borges”, ocasión en la que se interiorizaron sobre las distintas funciones que cumple la institución y conocieron sus múltiples dependencias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El recorrido se inició en el Hall Central de calle Absalón Rojas del Palacio de Tribunales, donde los cadetes y autoridades fueron recibidos por personal del Área de Protocolo y Ceremonial, que fueron los encargados de guiarlos durante la visita por las distintas dependencias judiciales.

Cuando finalizaban el recorrido, en el cuarto piso del Edificio Históricos de Tribunales, la vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Ana Rosa Rodríguez, les dio la bienvenida y remarcó la importancia que tiene para ellos conocer cómo está estructurada la institución y el servicio que brinda a la sociedad, en el marco de su formación educativa media.

Asimismo, recibieron una explicación sobre el modo en que se desarrollan las audiencias de juicio del Fuero Penal, que estuvo a cargo del director de la Oficina de Gestión de Audiencias del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, Dr. Alejandro Presti.

Los alumnos estuvieron acompañados por el regente de estudio de la Institución, oficial principal Roger Montes; los profesores de Derecho, Dres. Beatriz Lescano y Silvio Torres, el profesor de Lengua y Literatura, Ramón Jorge y la oficial subinspectora, Fabiana Juárez.