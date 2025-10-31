Sorpresa en la F1: por qué la definición de la grilla de pilotos para la temporada 2026 llevará “más tiempo”

En un artículo publicado en su web oficial, la categoría informó que el director de Red Bull decidirá sobre sus equipos recién después de analizar a fondo el rendimiento de todos los candidatos.

La Fórmula 1 volvió a sacudirse con una noticia que mantiene en vilo al paddock: Red Bull no tiene apuro en definir su alineación de pilotos para 2026. Así lo confirmó Laurent Mekies, director del equipo, quien aseguró que la decisión se tomará “con tiempo” y que el futuro de Yuki Tsunoda y de la dupla de Racing Bulls sigue abierto.

La postura del equipo energético llega en un momento clave de la temporada, cuando solo restan cuatro plazas por resolver, entre ellas la segunda butaca de Alpine, a la que aspira el argentino Franco Colapinto. “Nos tomaremos un poco más de tiempo antes de decidir nuestra alineación para 2026”, explicó Mekies, en declaraciones que alimentaron la incertidumbre sobre el futuro de los pilotos vinculados a Red Bull.

Tsunoda, entre la paciencia y la evaluación

El fin de semana del Gran Premio de México dejó buenas sensaciones para Tsunoda, que mostró una de sus mejores versiones del año. Sin embargo, una parada en boxes lenta lo dejó sin sumar puntos.

Mekies elogió el rendimiento del japonés: “Yuki tuvo su mejor fin de semana en mucho tiempo. Estuvo muy, muy cerca de Max Verstappen en la clasificación, apenas dos décimas en la Q2”.

También destacó su ritmo en el primer stint de carrera, donde se mantuvo a tres décimas del campeón mundial. “Le quitamos algunos puntos que habría conseguido por méritos propios. Por eso queremos tomarnos más tiempo antes de decidir sobre los pilotos”, añadió.

Lindblad y el futuro de Racing Bulls

Otro de los nombres en la conversación es Arvid Lindblad, el joven piloto británico de 18 años que brilló en los entrenamientos libres 1 en México. Su desempeño no pasó desapercibido: “Hizo un trabajo excelente. Es muy difícil mejorar en los Libres 1, pero estuvo muy tranquilo, dio la información correcta, no cometió errores y no dañó el auto”, destacó Mekies.

De esta forma, tanto Tsunoda como Lindblad siguen bajo observación directa, y la estructura de Racing Bulls podría redefinirse en función de lo que decida Red Bull para su escudería principal.

Sin apuro, pero con un plazo definido

Mekies fue claro respecto al calendario de anuncios: “No tenemos motivos para apresurar una decisión; nos tomaremos un poco más de tiempo. No será después de Abu Dhabi, será antes”. Con esta confirmación, Red Bull será el último constructor en cerrar su plantel de pilotos para la temporada 2026, mientras que Alpine planea definir el futuro de Colapinto antes o durante el Gran Premio de Brasil, el próximo fin de semana.

La definición se hace esperar, pero en un mundo donde el rendimiento manda, Red Bull parece decidido a observar hasta el último detalle antes de dar su veredicto final.