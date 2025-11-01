Aldosivi e Independiente Rivadavia se ven las caras en Mar del Plata

El Tiburón y la Lepra mendocina se enfrentan en un duelo clave por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Aldosivi recibirá este sábado 1 de noviembre, desde las 14:45, a Independiente Rivadavia de Mendoza por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el Estadio José María Minella, contará con el arbitraje de Jorge Baliño, el VAR a cargo de Álvaro Carranza, y será televisado por TNT Sports.

El Tiburón vive un presente delicado: se encuentra último en la tabla general y en la de promedios, lo que hoy lo condenaría al descenso a la Primera Nacional. Sin embargo, los marplatenses llegan con una leve mejora, ya que ganaron dos de sus últimos tres partidos, lo que mantiene viva la ilusión de escapar de la zona roja. Con 24 puntos en la tabla anual, un triunfo ante la Lepra lo sacaría momentáneamente de los puestos de descenso, aunque no tiene margen de error con solo tres fechas por jugar.

Por el lado de Independiente Rivadavia, el panorama es muy diferente. El equipo mendocino ya aseguró su permanencia en Primera División hasta 2026 y se ubica 13° en la Zona A con 12 puntos, lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, llega con un envión anímico enorme tras eliminar a River en la Copa Argentina y clasificarse a la final, que disputará el miércoles 5 de noviembre ante Argentinos Juniors, buscando el primer título de su historia.

Probable formación de Aldosivi:

Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes o Santiago Laquidain, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

Posible once de Independiente Rivadavia:

Gonzalo Marinelli; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Matías Valenti, Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Mauricio Cardillo, Leonel Bucca, Santiago Muñoz; Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.