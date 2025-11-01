El Inter Miami de Messi va por el boleto a cuartos ante Nashville

Las Garzas se quedaron con el primer juego y buscan volver a festejar para avanzar en la MLS.

Hoy 07:35

Inter Miami visitará este sábado a las 20.30 a Nashville SC en el Geodis Park, por el segundo partido de los octavos de final de la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con ventaja en la serie tras imponerse 3-1 en la ida, gracias a un doblete de Lionel Messi y un tanto de Tadeo Allende, y buscará una nueva victoria para evitar el desempate y avanzar a los cuartos de final.

Las Garzas se presentan como amplias favoritas. No solo terminaron terceras en la Conferencia Este durante la temporada regular, sino que además derrotaron a Nashville en los tres enfrentamientos del año, incluyendo los dos más recientes, en los que anotaron ocho goles en total. Con 84 tantos convertidos, Inter Miami es la franquicia más goleadora del campeonato, y con Messi como líder futbolístico y anímico, el equipo de Florida se perfila como uno de los grandes candidatos al título.

Por su parte, Nashville intentará reaccionar ante su gente y forzar el tercer partido en Miami. Los Coyotes tuvieron un rendimiento irregular en la parte final del año: ganaron apenas tres de sus últimos 14 encuentros, aunque uno de esos triunfos fue clave, ya que les permitió coronarse campeones de la US Open Cup a comienzos de octubre, al vencer al Austin FC en la final. Ahora, buscarán recuperar su mejor versión para mantenerse con vida en los playoffs y prolongar la serie.

Hora: 20.30

TV: Apple TV

Estadio: Geodis Park (Nashville)