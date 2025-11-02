Los Pumas afrontan un noviembre decisivo con el sueño de ser cabeza de serie en el Mundial

El equipo argentino se cruzará ante Gales, Escocia e Inglaterra, buscando ascender en el ránking.

Durante el mes de noviembre, Los Pumas afrontarán una serie de partidos decisivos en Europa, donde buscarán consolidar su juego y mejorar su posición en el Ranking de World Rugby de cara al Mundial 2027. El equipo argentino se medirá ante Gales, Escocia e Inglaterra, tres rivales de jerarquía que representarán pruebas de alto nivel tanto táctico como físico.

El cuerpo técnico, liderado por Felipe Contepomi, apunta a que estos test matches permitan ajustar sistemas, evaluar variantes y medir la respuesta del equipo bajo presión. Más allá de la preparación deportiva, la gira tiene una dimensión estratégica: los resultados determinarán la posibilidad de que Argentina se ubique como cabeza de serie en el sorteo del Mundial, que se realizará en diciembre de 2025.

Actualmente, Argentina ocupa el 6° puesto del Ranking de World Rugby con 83.82 puntos, detrás de Francia y por delante de Australia. Cada victoria en esta ventana internacional sumará puntos valiosos, mientras que una derrota podría complicar la chance de evitar un grupo “de letales” en Australia 2027. Ser cabeza de serie implicaría, al menos en teoría, un calendario más accesible en la fase de grupos y mayores probabilidades de avanzar en la competencia.

Calendario de Los Pumas en noviembre:

vs. Gales en Cardiff, 12:10 (hora Argentina)
vs. Escocia en Edimburgo, 12:10 (hora Argentina)
vs. Inglaterra en Londres, 13:10 (hora Argentina)

El Top 10 del Ranking World Rugby tras la ventana de noviembre será clave para definir las posiciones del sorteo:

Sudáfrica – 92.20 Nueva Zelanda – 90.02 Irlanda – 89.83 Inglaterra – 88.04 Francia – 87.82 Argentina – 83.82 Australia – 82.90 Escocia – 81.57 Fiji – 81.16 Italia – 77.77

Con estos tres compromisos, Argentina busca no solo afinar su juego de cara al Mundial, sino también asegurarse un lugar privilegiado en el sorteo y aumentar sus chances de llegar lejos en el torneo más importante del rugby mundial.