Quimsa inicia la gira por Corrientes buscando un nuevo triunfo ante San Martín

Hoy 12:55

Quimsa abrirá este martes una nueva gira en la Liga Nacional de Básquet cuando visite a San Martín de Corrientes desde las 21.30, en el Fortín Rojinegro, por una nueva fecha de la fase regular. El partido será arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Franco Anselmo, y podrá verse en vivo a través de Básquet Pass.

La Fusión llega entonada tras volver al triunfo frente a Independiente de Oliva por 86-83, en un encuentro donde Brandon Robinson (18 puntos) y Leonardo Lema (16) fueron las grandes figuras. Con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, el equipo santiagueño se ubica en el séptimo puesto y buscará estirar su racha positiva en condición de visitante.

Por su parte, San Martín, dirigido por Gabriel Revidatti, atraviesa un buen momento como local: viene de vencer a Unión de Santa Fe (83-73) y a Argentino de Junín (94-78), resultados que le permitieron equilibrar su campaña con cuatro triunfos y tres caídas. El elenco correntino intentará mantener la fortaleza en su casa y frenar el avance de los santiagueños.

En el historial, Quimsa lidera con 19 victorias frente a 15 de San Martín en 34 enfrentamientos. El duelo promete ser parejo y de alto voltaje, con dos equipos que buscan afirmarse entre los principales animadores del torneo.

Hora: 21.30

TV: Básquet Pass

Árbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Franco Anselmo

Estadio: Fortín Rojinegro (Corrientes)