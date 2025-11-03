Quimsa inicia la gira por Corrientes buscando un nuevo triunfo ante San Martín

La Fusión sale a escena desde las 21.30 en una nueva noche de acción en la Liga Nacional de Básquet.
Quimsa abrirá este martes una nueva gira en la Liga Nacional de Básquet cuando visite a San Martín de Corrientes desde las 21.30, en el Fortín Rojinegro, por una nueva fecha de la fase regular. El partido será arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Franco Anselmo, y podrá verse en vivo a través de Básquet Pass.
La Fusión llega entonada tras volver al triunfo frente a Independiente de Oliva por 86-83, en un encuentro donde Brandon Robinson (18 puntos) y Leonardo Lema (16) fueron las grandes figuras. Con un balance de 4 victorias y 3 derrotas, el equipo santiagueño se ubica en el séptimo puesto y buscará estirar su racha positiva en condición de visitante.
Por su parte, San Martín, dirigido por Gabriel Revidatti, atraviesa un buen momento como local: viene de vencer a Unión de Santa Fe (83-73) y a Argentino de Junín (94-78), resultados que le permitieron equilibrar su campaña con cuatro triunfos y tres caídas. El elenco correntino intentará mantener la fortaleza en su casa y frenar el avance de los santiagueños.
En el historial, Quimsa lidera con 19 victorias frente a 15 de San Martín en 34 enfrentamientos. El duelo promete ser parejo y de alto voltaje, con dos equipos que buscan afirmarse entre los principales animadores del torneo.
Hora: 21.30
TV: Básquet Pass
Árbitros: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Franco Anselmo
Estadio: Fortín Rojinegro (Corrientes)