La Banda ofrece los servicios de atención en obstetricia, odontología y clínica médica

Hoy 13:50

La Municipalidad de La Banda a través de la Dirección de Desarrollo Social dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial informó que se encuentran disponibles en sus oficinas los servicios gratuitos de obstetricia, odontología y clínica médica.

En este sentido, se indicó que la médica clínica, Ariana Raschi, ofrece su servicio los martes y jueves a partir de las 16 ; la obstetra Noelia Ávila los jueves y viernes a partir de las 8; y la odontóloga Fernanda Daud los lunes y viernes a partir de las 9.30 h.

Estos servicios son sin costo para los vecinos bandeños, cuentan con cupos limitados y se debe solicitar turno previamente para una mejor organización. La atención médica se brinda en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Social ubicada en calle Vicente López N° 463 (entre Quintana y Mármol).

Al respecto, el director del área, Santiago Orellana, señaló: “La atención médica en estas especialidades está disponible para todos los vecinos de la ciudad de La Banda y además se ofrece el servicio de enfermería de manera permanente. Con estas acciones el intendente Ing. Roger E. Nediani reafirma su compromiso con acercar los servicios esenciales para cuidar la salud de los bandeños de manera directa y sin costo alguno”.