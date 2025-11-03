Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025 | 34º
X
Somos Deporte

Banfield y Lanús se enfrentan en una nueva edición del clásico del Sur bonaerense

El Taladro y el Granate se miden por la fecha 14 del Torneo Clausura en un duelo que promete.

Hoy 15:59

Banfield y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el Estadio Florencio Sola, por el interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. El Taladro buscará volver a ganar el clásico después de tres enfrentamientos sin victorias, mientras que el Granate, entonado tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana, intentará dar otro paso para alcanzar la cima de su zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Pedro Troglio llega con la necesidad de sumar de a tres para mantener viva la ilusión de avanzar a los playoffs. Banfield tiene 17 puntos y está apenas a una unidad de los puestos de clasificación. En la fecha anterior venció 2-1 a Independiente Rivadavia, cortando una racha de cuatro partidos sin triunfos. En la semana, el plantel tuvo un breve conflicto económico que afectó los entrenamientos, aunque la situación fue rápidamente resuelta.

Por su parte, Lanús vive un gran presente. El conjunto de Mauricio Pellegrino viene de superar a Universidad de Chile y sellar su pase a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay. En el torneo local, el Granate acumula 26 puntos, no pierde desde principios de septiembre y lleva tres victorias consecutivas: 2-1 ante San Lorenzo, 2-0 a Independiente y 2-0 frente a Godoy Cruz. “Fue una noche hermosa. Me hicieron pasar una noche que voy a recordar siempre. Hay que festejar, pero luego tenemos un clásico que será muy difícil”, expresó Pellegrino tras la clasificación.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.15
TV: TNT Sports Premium
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Lucas Novelli
 Estadio: Florencio Sola

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Banfield Club Atlético Lanús

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba recibe a un golpeado Racing buscando volver a la cima y dar otro paso hacia la clasificación
  2. 2. Kicillof presenta el Presupuesto 2026 con apoyo de intendentes y gremios en medio de tensiones internas
  3. 3. El tiempo para este lunes 3 de noviembre en Santiago del Estero: soleado y con una máxima de 33ºC
  4. 4. Chris Martin sorprendió en el show de Tini y juntos cantaron “We Pray” en Tecnópolis
  5. 5. Se entregó un gendarme acusado de agredir a una compañera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT