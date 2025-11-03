Banfield y Lanús se enfrentan en una nueva edición del clásico del Sur bonaerense

El Taladro y el Granate se miden por la fecha 14 del Torneo Clausura en un duelo que promete.

Hoy 15:59

Banfield y Lanús se enfrentarán este lunes desde las 21.15 en el Estadio Florencio Sola, por el interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura. El Taladro buscará volver a ganar el clásico después de tres enfrentamientos sin victorias, mientras que el Granate, entonado tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana, intentará dar otro paso para alcanzar la cima de su zona.

El equipo dirigido por Pedro Troglio llega con la necesidad de sumar de a tres para mantener viva la ilusión de avanzar a los playoffs. Banfield tiene 17 puntos y está apenas a una unidad de los puestos de clasificación. En la fecha anterior venció 2-1 a Independiente Rivadavia, cortando una racha de cuatro partidos sin triunfos. En la semana, el plantel tuvo un breve conflicto económico que afectó los entrenamientos, aunque la situación fue rápidamente resuelta.

Por su parte, Lanús vive un gran presente. El conjunto de Mauricio Pellegrino viene de superar a Universidad de Chile y sellar su pase a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay. En el torneo local, el Granate acumula 26 puntos, no pierde desde principios de septiembre y lleva tres victorias consecutivas: 2-1 ante San Lorenzo, 2-0 a Independiente y 2-0 frente a Godoy Cruz. “Fue una noche hermosa. Me hicieron pasar una noche que voy a recordar siempre. Hay que festejar, pero luego tenemos un clásico que será muy difícil”, expresó Pellegrino tras la clasificación.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Estadio: Florencio Sola