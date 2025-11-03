Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: con el objetivo de asegurar su puesto en zona de clasificación, Belgrano se mide ante Tigre en Córdoba

El Pirata llega tras su eliminación en la Copa Argentina, mientras que el Matador pelea por un lugar en la Sudamericana. Se miden desde las 21.15 en el Gigante de Alberdi.

Hoy 20:42

Este lunes desde las 21.15 en el Gigante de Alberdi, Belgrano recibirá a Tigre por la fecha 14 del Torneo Clausura, con la mira puesta en la clasificación. El Pirata llega tras su eliminación en la Copa Argentina, mientras que el Matador pelea por un lugar en la Sudamericana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Belgrano de Córdoba Club Atlético Tigre Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba empató sin goles con Racing, quedó como escolta y sueña con la clasificación
  2. 2. Familiares de Leo Sayago, el ladrón abatido en el barrio Misky Mayu, protestaron por la libertad del exgendarme
  3. 3. Kicillof presenta el Presupuesto 2026 con apoyo de intendentes y gremios en medio de tensiones internas
  4. 4. Se entregó un gendarme acusado de agredir a una compañera
  5. 5. El tiempo para este lunes 3 de noviembre en Santiago del Estero: soleado y con una máxima de 33ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT