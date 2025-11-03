En vivo: con el objetivo de asegurar su puesto en zona de clasificación, Belgrano se mide ante Tigre en Córdoba

El Pirata llega tras su eliminación en la Copa Argentina, mientras que el Matador pelea por un lugar en la Sudamericana. Se miden desde las 21.15 en el Gigante de Alberdi.
Este lunes desde las 21.15 en el Gigante de Alberdi, Belgrano recibirá a Tigre por la fecha 14 del Torneo Clausura, con la mira puesta en la clasificación. El Pirata llega tras su eliminación en la Copa Argentina, mientras que el Matador pelea por un lugar en la Sudamericana.
