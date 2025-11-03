Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 NOV 2025 | 27º
X
Somos Deporte

De Felippe criticó a la dirigencia del Ferro tras el empate con Racing: "Algunas cosas todavía no se cumplieron"

El entrenador expresó su molestia por supuestas deudas de premios, luego del 0 a 0 en el Único.

Hoy 08:08

Luego del empate sin goles entre Central Córdoba y Racing en el Estadio Único Madre de Ciudades, el técnico Omar De Felippe brindó su análisis sobre lo que dejó el encuentro. El DT se mostró conforme con la actitud de sus futbolistas y aseguró que el equipo "mereció algo más”, pero además expresó su molestia con la dirigencia por la deuda de premios.

"Es una lástima no habernos quedado con los tres puntos, quiero felicitar a los chicos por todo lo que entregan y la exigencia de la semana, a veces sale bien y otra no. Toca seguir adelante, estamos ahí arriba, todos los partidos van a ser como este", abrió el entrenador. 

El DT no pudo ocultar su molestia y fulminó a la dirigencia Ferroviaria: "Fue muy lindo lo de la Copa y todo lo que generaron estos chicos, estoy agradecido al cuerpo técnico a pesar de que algunas cosas todavía no se cumplieron, no cobraron el premio de la Copa Argentina que se ganó y seguimos todos los días a la mañana para que estos chicos puedan clasificarnos. Le entregamos todo al club y al equipo. Tenía que decirlo porque muchos no saben estas cosas", expresó.

Además comentó: "Se sufre mucho de adentro, si ganas estás ahí, si no lo haces parece que estas lejos. Quedamos afuera de Libertadores por un gol, el fútbol y los chicos nos van enseñando ciertas cosas y nosotros actuamos en consecuencia".
Nuevamente y tras ser consultado por su continuidad, el entrenador volvió a expresar su malestar: "Si yo quiero que te quedes te voy a tener bien y no te va a faltar nada", cerró.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violenta pelea entre hermanos terminó con un herido de arma blanca en el barrio San Javier
  2. 2. Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron que esperan su primer hijo: "Todo este amor es para vos”
  3. 3. Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano
  4. 4. La Municipalidad dio inicio a la segunda edición del Curso Básico en Lengua de Señas
  5. 5. Google lanzó una capacitación gratuita en IA para estudiantes y profesionales de América Latina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT