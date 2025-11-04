Diario Panorama sortea entradas para ver "El Lago de los Cisnes" del Ballet de San Petersburgo en Santiago

El prestigioso Ballet Clásico de San Petersburgo llega al Teatro 25 de Mayo con una majestuosa puesta en escena de “El Lago de los Cisnes”. Diario Panorama te invita a participar por entradas para disfrutar de este espectáculo único.

Hoy 10:32

El arte, la elegancia y la tradición del ballet ruso llegan a Santiago del Estero. El reconocido Ballet Clásico de San Petersburgo presentará este miércoles 5 de noviembre a las 21:30 en el Teatro 25 de Mayo una versión magistral de “El Lago de los Cisnes”, una de las obras más emblemáticas de la historia de la danza.

Y vos podés ser parte de esta experiencia inolvidable: Diario Panorama sortea entradas para asistir al espectáculo.

El Ballet de San Petersburgo es una de las compañías más prestigiosas del mundo, símbolo del lirismo, la disciplina y la tradición artística rusa. Con más de 280 años de historia en su ciudad de origen, ha formado a generaciones de bailarines de excelencia y mantiene viva la esencia del ballet clásico.

En esta oportunidad, el elenco —integrado por artistas formados en la Escuela Vaganova, considerada la más importante del mundo— ofrecerá una interpretación cargada de virtuosismo, precisión y emotividad.

“El Lago de los Cisnes”, con música del genial Piotr Ilich Tchaikovsky, cuenta la historia del príncipe Sigfrido y la princesa Odette, víctima de un hechizo que la condena a convertirse en cisne. La producción deslumbra con una puesta escénica impactante, vestuarios majestuosos y una ejecución musical que conmueve a públicos de todas las edades.

Las entradas están a la venta a través de Norteticket y en la boletería del Teatro 25 de Mayo.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una de las joyas más grandes del ballet mundial, y participá en el sorteo exclusivo de Diario Panorama.