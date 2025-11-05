La Municipalidad de La Banda impulsa la Educación Vial en las escuelas

Estas actividades se vienen realizando de manera sostenida en distintas instituciones educativas con el objetivo de fomentar hábitos responsables desde la infancia.

En el marco de las políticas de prevención y concientización que lleva adelante la gestión del intendente Ing. Roger Nediani, el Departamento de Seguridad y Educación Vial visitó la Escuela Primaria N° 1244 “Cecilia Grierson” del barrio El Rincón, donde se desarrolló una jornada educativa con alumnos de cuarto y quinto grado sobre el uso correcto de la vía pública y la importancia de la seguridad vial.

En la oportunidad, la responsable del área, Sara Infante, explicó que estas actividades se vienen realizando de manera sostenida en distintas instituciones educativas con el objetivo de fomentar hábitos responsables desde la infancia.

“El departamento viene desarrollando trabajos áulicos sobre el uso correcto de la vía pública, la concientización sobre las señales de tránsito y la importancia de los elementos de seguridad, como el uso del casco, no solo en motociclistas, sino también en ciclistas, entre otros. Es fundamental que los niños comprendan que ellos también tienen obligaciones en el tránsito”, destacó Infante.

Asimismo, Infante subrayó que la educación vial es la herramienta más eficaz para reducir los siniestros: “Lamentablemente, Santiago del Estero es una de las provincias que más sufre accidentes viales. Por eso seguimos convencidos de que la mejor forma de prevenir es educando, concientizando y aplicando la ley”, sostuvo.

Por su parte, la docente Karina Herrera, maestra de quinto grado A, valoró la presencia y colaboración del municipio en el proyecto escolar que busca mejorar la seguridad en el entorno de la institución. “Nuestro proyecto surge de una problemática concreta: los padres no respetan las normas de tránsito al ingresar o salir de la escuela, poniendo en riesgo a los alumnos y docentes. Por eso trabajamos con el Departamento de Educación Vial y solicitamos también la señalización adecuada en la zona para garantizar un ingreso y egreso seguros”, explicó.

Finalmente, Herrera remarcó que esta iniciativa forma parte de los proyectos institucionales anuales del establecimiento, y que se prevé continuar el trabajo el próximo año, sumando nuevos grados al proyecto educativo.