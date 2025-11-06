Una nueva tomografía promete diagnósticos cardíacos y oncológicos más precisos con menos radiación

La tecnología combina inteligencia artificial y detectores fotónicos para obtener imágenes más nítidas y seguras en una sola exploración. Podría convertirse en el nuevo estándar médico en los próximos años.

La tomografía computarizada es una herramienta esencial para el diagnóstico de enfermedades cardíacas y oncológicas, pero hasta ahora tenía una limitación: la alta exposición a la radiación y la necesidad de realizar múltiples imágenes para obtener resultados confiables.

Sin embargo, un equipo internacional de investigadores desarrolló una nueva tecnología que podría revolucionar la medicina diagnóstica.

El avance combina inteligencia artificial, inteligencia espectral y detectores fotónicos capaces de analizar el comportamiento de los rayos X con una nitidez inédita. Gracias a ello, se logran imágenes de mayor resolución en una sola exploración y con una dosis de radiación hasta un 45% menor que los métodos actuales.

Un salto tecnológico hacia la precisión médica

Según un estudio publicado en Frontiers in Cardiovascular Medicine, la llamada tomografía espectral de conteo de fotones (PCCT) permite visualizar tejidos blandos, vasos sanguíneos y tumores con un nivel de detalle que antes requería varios estudios combinados.

Los investigadores evaluaron su eficacia en más de 1.500 pacientes con distintas patologías cardíacas y oncológicas, con resultados que sorprendieron a la comunidad médica.

“La PCCT no solo mejora la calidad diagnóstica, sino que también permite reducir los falsos positivos y negativos”, explicaron los autores del estudio.

Esta tecnología cuenta cada fotón individualmente, identificando su energía y el material con el que interactúa, lo que produce imágenes más puras, rápidas y seguras.

Los resultados fueron especialmente prometedores en pacientes con enfermedad coronaria, donde se logró detectar obstrucciones arteriales con un 20% más de precisión que las tomografías convencionales.

En oncología, mostró un mejor contraste entre tejidos sanos y cancerosos, facilitando la detección temprana de tumores sólidos de menos de tres milímetros.

Beneficios para el corazón

Los especialistas destacan tres ventajas principales de esta innovación:

Diagnóstico más rápido y confiable: las imágenes se procesan en segundos, reduciendo tiempos críticos en emergencias cardíacas.

las imágenes se procesan en segundos, reduciendo tiempos críticos en emergencias cardíacas. Menor exposición a radiación: hasta un 45% menos, ideal para pacientes oncológicos que requieren estudios frecuentes.

hasta un 45% menos, ideal para pacientes oncológicos que requieren estudios frecuentes. Mejor análisis de tejidos complejos: gracias a la separación espectral, se pueden identificar materiales como calcio, grasa o contrastes iodados con gran precisión.

Además, esta tecnología es compatible con los sistemas de inteligencia artificial ya utilizados en grandes centros médicos, lo que permitirá mejorar la detección automatizada de lesiones y el seguimiento de enfermedades.

Hacia una medicina más preventiva y menos invasiva

Según los investigadores, la PCCT podría también revolucionar el diagnóstico de enfermedades pulmonares, neurológicas y vasculares, extendiendo su aplicación más allá del corazón y el cáncer.

“El objetivo es que esta tecnología se convierta en el nuevo estándar de tomografía en los próximos años”, afirmaron los autores del estudio.

Este tipo de avances marca un cambio de paradigma en la atención médica: el paso de una medicina reactiva a una medicina preventiva, capaz de detectar alteraciones antes de que aparezcan los síntomas, abriendo la puerta a tratamientos más tempranos y menos invasivos.

De acuerdo con The Lancet Digital Health, la integración de inteligencia espectral y aprendizaje automático podría reducir hasta un 30% los errores diagnósticos, mejorando la supervivencia en pacientes con enfermedades cardiovasculares y cáncer.

A medida que los costos bajen y la tecnología se expanda, los expertos confían en que los equipos de tomografía espectral lleguen también a hospitales públicos y centros de menor complejidad, democratizando el acceso a los estudios de alta precisión.