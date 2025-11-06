Central Córdoba ya tiene autoridades definidas para su visita a Independiente Rivadavia

El encuentro se disputará el próximo lunes 10 de noviembre desde las 21.15, con transmisión de ESPN Premium.

Hoy 12:00

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 15 del Torneo Clausura, y el encuentro entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba ya tiene juez principal: Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia en el estadio Bautista Gargantini, el próximo lunes 10 de noviembre desde las 21.15, con transmisión de ESPN Premium.

El cordobés, de 43 años, contará con la asistencia de Manuel Sánchez (asistente 1) y Mariano Ascenzi (asistente 2), mientras que el cuarto árbitro será Federico Benítez. En el VAR estará Lucas Cavallero, acompañado por Nelson Sosa como AVAR.