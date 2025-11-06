Franco Colapinto será confirmado como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1

El anuncio oficial se hará durante el Gran Premio de San Pablo. El argentino compartirá equipo con Pierre Gasly y manejará un monoplaza con motor Mercedes bajo el nuevo reglamento de la categoría.

Hoy 18:09

El secreto mejor guardado de la Fórmula 1 está a punto de revelarse. Franco Colapinto será confirmado como piloto oficial de Alpine para la temporada 2026, acompañando al francés Pierre Gasly. Según pudo saber la página deportiva Olé, la escudería anunciará la noticia entre el viernes y el sábado, en el marco del Gran Premio de Brasil.

Aunque todavía no hay comunicado oficial, distintas fuentes del entorno del piloto argentino confirmaron que la firma ya es un hecho. Incluso Alpine evitó realizar la conferencia habitual con medios argentinos en San Pablo, lo que refuerza la expectativa de un anuncio inminente durante el fin de semana.

El bonaerense, que tiene contrato vigente por cuatro años más, será parte del nuevo proyecto de la escudería francesa, que para 2026 tendrá motor Mercedes y un monoplaza rediseñado por completo bajo el nuevo reglamento técnico.

El cambio de propulsor y las modificaciones reglamentarias —que incluirán neumáticos más pequeños y un sistema DRS integrado al motor— abren una nueva etapa para Alpine. Colapinto, quien ya venía colaborando en el desarrollo del auto, espera contar finalmente con una máquina competitiva para demostrar todo su potencial en la Fórmula 1.