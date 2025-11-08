El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 8 de noviembre: el SMN anticipa cielo algo nublado y máxima de 25º

Los santiagueños tendremos una jornada agradable, sin tanto viento como la de ayer. Enterate cuál es el pronóstico para los próximo días.

Hoy 06:07

La jornada de este sábado 8 de noviembre transcurrirá de manera agradable en Santiago del Estero. Sí, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, se espera que la máxima no supere los 25 grados y los vientos soplen con intensidad moderada, principalmente del sector sur, rotando hacia el noreste hacia la tarde-noche.

Según el organismo nacional, se espera un leve ascenso de los registros con el correr de los días y la máxima del domingo será de 30 grados.

Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se estima que la máxima trepará hasta los 33 grados, con un cielo que se presentará ligeramente nublado.