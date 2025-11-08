Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 14º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 8 de noviembre: el SMN anticipa cielo algo nublado y máxima de 25º

Los santiagueños tendremos una jornada agradable, sin tanto viento como la de ayer. Enterate cuál es el pronóstico para los próximo días.

Hoy 06:07
Centro - Santiago del Estero - Microcentro - Feriado - Primavera - Verano - Soleado - Calor - Tránsito - Plaza Libertad - Complejo Juan Felipe Ibarra - "Las Torres"

La jornada de este sábado 8 de noviembre transcurrirá de manera agradable en Santiago del Estero. Sí, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su página web, se espera que la máxima no supere los 25 grados y los vientos soplen con intensidad moderada, principalmente del sector sur, rotando hacia el noreste hacia la tarde-noche.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el organismo nacional, se espera un leve ascenso de los registros con el correr de los días y la máxima del domingo será de 30 grados.

Para el lunes, en el inicio de una nueva semana laboral y escolar, se estima que la máxima trepará hasta los 33 grados, con un cielo que se presentará ligeramente nublado.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  2. 2. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  3. 3. Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz con una foto en sus redes sociales
  4. 4. Colonia El Simbolar celebró 55 años de historia e impulsó con la presencia del vicegobernador Silva Neder
  5. 5. Con Franco Colapinto como protagonista, sigue la acción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT