Mundial Sub 17: la Selección Argentina busca cerrar la fase de grupos con un triunfo ante Fiji

El equipo de Diego Placente va por otro festejo ante los oceánicos.

Hoy 06:02

La Selección argentina Sub 17 enfrentará este domingo a Fiji por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 que se disputa en Qatar, con el objetivo de cerrar la primera fase con puntaje ideal y asegurarse el primer puesto.

El encuentro se jugará desde las 9:30 (hora argentina) en el ASPIRE Academy Pitch 3, en la ciudad de Rayán, y será transmitido por TV Pública y DSports.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a este compromiso con el boleto asegurado a los 16avos de final, tras dos victorias consecutivas: 3-2 ante Bélgica en el debut y 1-0 frente a Túnez en la segunda jornada. Un empate o un triunfo ante Fiji le permitirán finalizar como líder del Grupo D, posición que le evitaría cruzarse con rivales de peso en la próxima ronda.

En tanto, Fiji llega prácticamente sin chances de clasificación. La selección oceánica sufrió duras derrotas en sus primeras presentaciones, con un 6-0 ante Túnez y un 7-0 frente a Bélgica, por lo que intentará cerrar su participación con una actuación más decorosa.

La Argentina, que atraviesa su decimosexta participación en un Mundial Sub 17, buscará dar otro paso hacia el gran objetivo: conquistar el único título que le falta en el fútbol juvenil. Su mejor actuación histórica en la categoría fueron los terceros puestos obtenidos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además de los cuartos lugares en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

Formaciones probables

Mundial Sub 17 – Grupo D (3ª fecha)

Argentina vs. Fiji

Estadio: ASPIRE Academy Pitch 3 (Rayán)

Hora: 9:30 (ARG)

TV: TV Pública y DSports



Argentina: José Castelau; Simón Escobar, Misael Zalazar, Matías Satas, Mateo Martínez; Jerónimo Gómez Mattar, Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Felipe Esquivel, Thomas de Martis y Can Armando Güner. DT: Diego Placente.

Fiji: Melvin Prakash; Sialesi Vatanatawake, Farhaan Khan, Ravuso Sukabula, Arav Nadan, Krishna Samy Jr; Tukai Ravonokula, Maicah Dau, Ryan David; Saula Muatini y Teimana Goundar. DT: Sunil Kumar.

Con el equipo ya clasificado, Placente podría realizar algunas variantes para rotar el plantel, aunque el objetivo principal será mantener el nivel mostrado y llegar con confianza a los cruces directos, donde comenzará el verdadero desafío por la gloria.