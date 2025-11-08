SUOEM celebró el "Día del Empleado Municipal" con una cena para sus afiliados

El Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) de la ciudad de La Banda, organizó una cena a la canasta para agasajar a sus afiliados y realizar un brindis por el Día del Empleado Municipal.

Hoy 16:58

El encuentro se realizó el viernes a la noche en las instalaciones del edificio de SUOEM, dónde los afiliados compartieron una velada de camaradería.

En la oportunidad, el secretario General del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales de La Banda, Luis Rodríguez, destacó lo siguiente: “Hoy hemos convocado a nuestros afiliados para compartir una cena a la canasta y de paso hacer un brindis ya que mañana festejamos el Día del Empleado Municipal.

La reunión más que nada está pensada en un principio para confraternizar, pasarlo bien en familia y seguimos trabajando en pos de mejorar la situación de nuestros socios con servicios, llámese, órdenes de compra, proveeduría, farmacia y otros comercios como una ferretería, repuesto de motos y así sucesivamente.

Los socios también pueden acceder a préstamo en efectivo, a eso le llamamos ayuda económica como para ir paleando la situación debido a la crisis económica que vive el país, ya que no somos ajenos los municipales de La Banda a esa situación y augurando para el futuro que esta situación se componga”.

Agregó: “Aquí como dice nuestro intendente el ingeniero Roger Nediani, nosotros no nos salvamos solos, tenemos que estar unidos para enfrentar ciertas medidas antiobreras que va a implementar el Gobierno Nacional y estar siempre predispuestos para darle la solución al compañero municipal. La crisis que estamos viviendo nos atraviesa a todos, pero siempre estamos apostando a mejorar”.