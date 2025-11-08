Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 NOV 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Con un try de Pedro Delgado, Los Pumas consiguieron un triunfazo ante Gales

El santiagueño abrió el camino de la victoria del seleccionado argentino por 52-28 en Cardiff.

Hoy 15:03

En una actuación contundente, Los Pumas se impusieron por 52-28 ante Gales en Cardiff, en un partido que reafirmó el gran presente del equipo y les permite seguir soñando con ser cabeza de serie en el próximo sorteo del Mundial 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La gran figura del encuentro fue el apertura Gerónimo Prisciantelli, autor de dos tries y pieza clave en la conducción del juego. El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró una versión sólida y ordenada, dominando en el contacto y respondiendo con firmeza en defensa en los momentos más exigentes del partido.

El santiagueño Pedro Delgado abrió el camino del triunfo con un try, mientras que Marcos Kremer y Juan Martín González se destacaron por su incansable trabajo en la tercera línea. Además, Santiago Carreras aportó puntos decisivos con el pie, asegurando la diferencia en el marcador durante el complemento.

En el segundo tiempo, Argentina aprovechó cada error de Gales y fue letal cada vez que tuvo la posesión, ampliando la ventaja con una gran demostración de efectividad y precisión colectiva.

Con este triunfo, Los Pumas cerraron su paso por Cardiff con una victoria clave para mantener el sexto puesto del ranking mundial. En el historial, Gales sigue al frente con 15 victorias, contra 9 de Argentina y 2 empates en 26 enfrentamientos.

El próximo compromiso del seleccionado nacional será ante Escocia, en el segundo partido de la gira por el Reino Unido, donde los dirigidos por Contepomi buscarán mantener el impulso y consolidar la base de cara al Mundial 2027.

TEMAS Los Pumas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En Interlagos, Franco Colapinto cerró su labor en la 15ª posición en la Fórmula 1
  2. 2. Consulta tu tiempo y clasificación en la Maratón del Diario El Liberal “60 años de Canal 7”
  3. 3. En vivo: Boca y River se enfrentan en un Superclásico imperdible y clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2026
  4. 4. La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera cómodo en los 16avos de final del Mundial Sub 17
  5. 5. Falsa abogada estafó en 10 millones de pesos a matrimonio que buscaba una casa del IPVU
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT