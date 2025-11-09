Ingresar
Zeballos, entre lágrimas y ovación: se reencontró con su mejor versión ante River

El delantero santiagueño, figura del Superclásico, se quebró entre lágrimas tras el 2-0 ante River y vive un presente soñado con la camiseta azul y oro.

El Superclásico dejó mucho más que un triunfo para Boca Juniors: el santiagueño fue la gran figura del partido ante River Plate, marcó el primer gol, asistió en el segundo y, tras ser reemplazado en el encuentro, no pudo contener las lágrimas al recibir la ovación de toda la Bombonera.

Después de atravesar meses difíciles por lesiones y altibajos, el “Changuito” atraviesa un gran momento y volvió a brillar justo en el momento más importante.

