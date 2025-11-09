Se Copa: Boca clasificó a la Libertadores 2026 y complicó a River

Luego del 2-0 a favor en el Superclásico, el Xeneize selló su participación en el máximo certamen continental por haber quedado segundo en la tabla anual. Además, dejó al Millonario en repechaje y con riesgo para la última fecha.

Boca le ganó a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026. Después de dos años sin participar, el Xeneize cortó el maleficio y confirmó su boleto gracias al triunfo 2-0 en el Superclásico. Los tres puntos le garantizaron quedarse con el segundo puesto de la tabla anual, pase lo que pase en la última fecha del Torneo Clausura, detrás de Rosario Central.

El equipo de Claudio Úbeda cumplió con su cometido de ganar para sacar pasaje y así ni siquiera necesitó de otros resultados para meterse en el próximo certamen continental. Con 59 puntos unidades en la general (+27 de diferencia de gol), quedó como único escolta del Canalla y se apoderó del segundo boleto directo a la fase de grupos.

Boca se hizo inalcanzable para sus perseguidores, entre ellos el propio River, a quien relegó al repechaje y dejó en riesgo para la última fecha del Clausura. Es que el conjunto de Marcelo Gallardo ahora está tercero con 52 puntos (+17) en la tabla anual, seguido de Argentinos Juniors (51 y +18), Deportivo Riestra (51 y +14) y Racing (50 y +12).

En la jornada 16, contra Vélez, River se jugará todo para al menos estar en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Si no gana y alguno de sus competidores lo supera, deberá jugar la Copa Sudamericana el año que viene.