Central Argentino festejó ante Agua y Energía en El Cruce por el Regional

El Albo se hizo fuerte como visitante al imponerse por 2 a 0 en el marco de la fecha 4 del TRFA 2025/26.

Hoy 22:22

Central Argentino logró un triunfo clave en El Cruce, donde se impuso por 2 a 0 ante Agua y Energía en el marco de la fecha 4 de la Zona 14 del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El conjunto bandeño volvió a mostrar solidez y efectividad para mantenerse como líder del grupo.

El partido tuvo su punto de quiebre en el final del primer tiempo: a los 48 minutos fue expulsado D´amato en el local, y un minuto más tarde, José Luis Gómez aprovechó y abrió el marcador.

En el complemento, el Albo sentenció la historia a los 27 minutos con un gol de Facundo González, que puso el 2-0 definitivo y desató la alegría del Albo.

Con este triunfo, Central Argentino suma 10 puntos y la próxima fecha recibirá a La Ensenada.

En tanto, Agua y Energía quedó con 4 unidades y visitará a Atlético Icaño en busca de recuperación.

Torneo Regional Federal Amateur – Cuarta Fecha

Viernes 7 de noviembre

Comercio Central Unidos 3-1 CA Gramilla (Gramilla)

CA Vélez Sarsfield 3-0 CA Atoj Pozo

Sábado 8 de noviembre

CA Argentinos (Termas) 1-4 CSyD Río Dulce (Termas)

FIDA (El Arenal) 0-1 CA Unión Santiago (Santiago del Estero).

CA Salamanca (Monte Quemado) 0-1 Club Defensores (Monte Quemado)

CA Dos Leones (Frías) 2-2 CA Central Córdoba (Frías).

CA Talleres (Quimilí) 2-2 CS Comercio (Campo Gallo).

Domingo 9 de noviembre

CA Agua y Energía (La Banda) 0-2 CA Central Argentino (La Banda).

Talleres de Nueva Esperanza 2-2 Los Verdes de El Mojón

AC La Ensenada Club (Quimilí) 1-1 CA Icaño (Icaño).