El Rally Coronación le puso color a la ciudad de Ojo de Agua

Villa Ojo de Agua vivió un fin de semana inolvidable con el Rally Coronación, que se desarrolló del 7 al 9 de noviembre marcando el cierre oficial de la temporada 2025 del Campeonato Santiagueño de Rally.

El evento reunió a más de 60 autos y a cientos de fanáticos, y cumplió este domingo la segunda y última etapa en los paisajes naturales de Majadilla, Báez y Cantamampa, en un total de 74,80 km, los cuales definieron a los campeones de la temporada.

Los primeros puestos fueron: en la categoría N4 Maxi Rally, García/Zanello; categoría A1, Coronel/Delaygue; en la categoría RC5, Vilchez/Catalfamo; en la categoría N1 16 válvulas, Álvarez/Maguna; en la categoría N1 8 válvulas, Olivero/Degiovani y en la categoría N7, Abdala/Cabrera.

En tant, en la categoría N2 los más veloces fueron Cabo de Vila/Hosch y en la categoría A5, Cruz/Cruz.

El cierre y la coronación de ganadores se realizaron en la Plaza Manuel Belgrano, con la intendenta de la ciudad de Villa Ojo de Agua, Mónica Bustamante, autoridades de la Asociación Santiagueña de Rally, vecinos y los equipos participantes.