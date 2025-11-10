Desbaratan una banda que realizaba estafas y extorsiones desde la cárcel de Cruz del Eje

Cinco personas fueron detenidas en distintos allanamientos en La Calera. Tres de los sospechosos ya se encontraban alojados en el penal cordobés.

Hoy 09:54

En el marco de una investigación que lleva adelante la Unidad Judicial de La Calera, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 6 a cargo de Jorgelina Gutiez, se ordenó la detención de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por su presunta participación en hechos delictivos calificados como lesiones leves y abuso de armas agravado por precio o promesa remuneratoria, ocurridos en esa ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En tales procedimientos, se secuestró más de 2 kg de cocaína de máxima pureza, sustancias de corte, dos motocicletas y varios cartuchos, entre otros elementos.

Las medidas se concretaron luego de diversas tareas investigativas realizadas junto a personal de la Unidad Judicial y la Brigada de Investigaciones de La Calera, que permitieron reunir elementos de convicción suficientes sobre la posible participación de los implicados.

Los tres imputados varones, quienes se encuentran alojados en el Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje, habrían mantenido contacto y participación activa en los hechos investigados, valiéndose de dispositivos de comunicación ingresados de manera ilegal al penal.

Según la investigación, tras un allanamiento que permitió la detención de una de las mujeres involucradas, se secuestró un celular con importante información, contactos e imágenes de interés para la causa. A partir de allí, la Fiscalía dispuso que se efectuaran requisas en el penal de Cruz del Eje, donde se logró la incautación de varios teléfonos celulares, cargadores, chips de telefonía y una sustancia vegetal compatible con marihuana, elementos que serán sometidos a peritajes por los organismos competentes.

La investigación continúa en curso, con el fin de determinar la participación de cada uno de los detenidos y establecer si los hechos podrían tener vinculación con otros episodios de similares características.