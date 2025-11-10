Iban al velorio de una joven atropellada en Córdoba y un auto los embistió

La conductora se fugó y terminó impactando su coche contra un acoplado. Hay dos heridos y una mujer tuvo que ser hospitalizada.
La tragedia no le da tregua a la familia de Milagros Utrera, la joven de 26 años que murió tras ser atropellada cuando volvía de trabajar en bicicleta a su casa en Colonia Caroya de Córdoba.
Este domingo, cuando se dirigían al cementerio para darle el último adiós, varios de sus familiares fueron embestidos por un Ford Ka. Una tía de Urtera resultó herida y tuvo que ser hospitalizada.
“Cuando mi sobrino se bajó a pedir los datos de la mujer que chocó, la señora lo encaró. Él pegó un salto para evitar que lo chocara, saltó por su vida”, contó otro de los familiares de Milagros, en diálogo con Radio Comunicar Colonia Caroya.
Lejos de detenerse, tras el choque la conductora se dio a la fuga a toda velocidad hasta que, en calle 42 entre 29 y 30, se incrustó contra un acoplado que estaba estacionado.
El impacto fue tan fuerte que el auto quedó destruido y la mujer tuvo que esperar cerca de una hora para recibir atención médica, ya que las ambulancias estaban abocadas a asistir a los heridos que ella misma había atropellado minutos antes.
En diálogo con Arriba Córdoba, la tía de Milagros expresó su impotencia: “Lo importante es pedir justicia, que se investigue, que no quede en la nada. Se ha destrozado nuestra familia y la familia de la pareja de Milagros. Ella era el sostén de mi hermana, la única persona que velaba por ella”.
La muerte de Milagros generó una profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, como así también sus vecinos, que expresaron su dolor a través de las redes. “Besos al cielo Mili, se te va a extrañar esa sonrisa. Mi vida, lamento tanto esta noticia”, escribió una de las amigas de la víctima.