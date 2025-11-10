Iban al velorio de una joven atropellada en Córdoba y un auto los embistió

La conductora se fugó y terminó impactando su coche contra un acoplado. Hay dos heridos y una mujer tuvo que ser hospitalizada.

Hoy 11:55

La tragedia no le da tregua a la familia de Milagros Utrera, la joven de 26 años que murió tras ser atropellada cuando volvía de trabajar en bicicleta a su casa en Colonia Caroya de Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este domingo, cuando se dirigían al cementerio para darle el último adiós, varios de sus familiares fueron embestidos por un Ford Ka. Una tía de Urtera resultó herida y tuvo que ser hospitalizada.

“Cuando mi sobrino se bajó a pedir los datos de la mujer que chocó, la señora lo encaró. Él pegó un salto para evitar que lo chocara, saltó por su vida”, contó otro de los familiares de Milagros, en diálogo con Radio Comunicar Colonia Caroya.

Lejos de detenerse, tras el choque la conductora se dio a la fuga a toda velocidad hasta que, en calle 42 entre 29 y 30, se incrustó contra un acoplado que estaba estacionado.

El impacto fue tan fuerte que el auto quedó destruido y la mujer tuvo que esperar cerca de una hora para recibir atención médica, ya que las ambulancias estaban abocadas a asistir a los heridos que ella misma había atropellado minutos antes.