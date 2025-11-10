El municipio refuerza los trabajos de desmalezamiento en la ciudad

Dichas tareas se efectuaron principalmente en el sector de la Av. 25 de Mayo y la calle Julio Argentino Jeréz.

Hoy 15:15

Siguiendo las premisas de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, la Dirección de Parques y Paseos realizó en los últimos días trabajos de desmalezado y levantado de restos de podas en diferentes sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el área dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad de La Banda, informaron que las tareas de desmalezamiento se efectuaron principalmente en el sector de la Av. 25 de Mayo y la calle Julio Argentino Jeréz.

Por otra parte, personal municipal levantó restos de podas en la calle San Carlos, Soler, Pueyrredon, Avellaneda, Garay, Av. Belgrano y República de Líbano, Avellaneda y Urquiza, Irigoyen y San Carlos, y sobre la calle Sarmiento entre Ameghino y Absalón Rojas.

Los trabajadores también cortaron los gajos de una planta de tala caída en la Calle 7 del barrio San Fernando y quitaron una planta que estaba a punto de caer en calle Urquiza, entre Misiones y Antenor Álvarez, que ponía en riesgo la integridad de los ocasionales peatones.