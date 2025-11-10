La Fundación de Peluqueros de La Banda celebrará su cierre anual con un mega desfile solidario en Plaza Belgrano

Como todos los años, la jornada tendrá un carácter solidario, con el objetivo de recaudar donaciones que serán destinadas a distintas acciones comunitarias que la fundación impulsa durante el año entrante.

Hoy 15:46

La Fundación de Peluqueros de La Banda anunció la realización de su tradicional evento de cierre de año, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre en Plaza Belgrano, con el acompañamiento y coordinación de la Municipalidad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como todos los años, la jornada tendrá un carácter solidario, ya que busca recaudar donaciones que serán destinadas a distintas acciones comunitarias que la fundación impulsa durante el año entrante.

La responsable del grupo, Fernanda, explicó que esta actividad se ha convertido en un clásico dentro del calendario de eventos de la ciudad: “Todos los años, desde la Fundación de Peluqueros, cerramos el año con este evento donde mostramos lo que hacemos durante todo el año. Además, aprovechamos la ocasión para recolectar donaciones que destinamos a familias y causas solidarias el año siguiente. En esta oportunidad lo realizaremos en la Plaza Belgrano, con el apoyo del municipio”, indicó.

Durante la jornada se podrá disfrutar de un mega desfile de peluquería y moda, con la participación de casas auspiciantes de indumentaria, artistas locales, y la presencia de autos clásicos del grupo Fan Falcon, que acompañarán la muestra.

“Este año tendremos la apertura de show, un gran desfile y, además, anunciaré la creación de mi propia agencia de modelos, que estará disponible para colaborar en actividades y eventos del municipio. Estamos muy contentos porque se siguen sumando auspiciantes, artistas y grupos locales”, agregó la organizadora.

Asimismo, se prevé la participación de artesanos locales, quienes podrán sumarse a la feria que acompañará el evento, con el apoyo del área de Turismo Municipal.

El encuentro promete ser una jornada festiva, abierta a toda la comunidad bandeña, donde la solidaridad, el arte y la creatividad se unirán para despedir el año con un mensaje de unión y compromiso social.