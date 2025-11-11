Ingresar
Se filtró por qué La Joaqui y Wanda Nara se habrían dicho de todo en las grabaciones de “MasterChef Celebrity”

La salida de Valentina Cervantes del reality desató un vendaval que provocó que la cantante se cruzara con la conductora.

Hoy 19:05
wanda nara

Hace una semana se conoció que Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Telefe). Según contó Paula Varela este martes en Intrusos (América), la salida de la influencer se grabó recientemente y un comentario que La Joaqui habría hecho sobre Enzo Fernández a Wanda Nara no le cayó nada bien a la conductora y se sacaron chispas.

“Escándalo de La Joaqui contra la conductora, Wanda Nara. Esto fue ayer, en la grabación, mientras se estaba despidiendo Valu Cervantes, que dejaba el programa”, introdujo la panelista del ciclo de chimentos.

Luego, amplió la información: “En el momento que se graba la despedida, Joaquina estaba en el balcón, y ve y escucha cómo Wanda empieza a despedir a Valu, que le dice ‘ay querida, yo pasé por lo tuyo, dejar a la familia’ y se pone en ese rol de mártir. Dice que vayan a abrazar a Valu para despedirla, y cuando bajan del balcón, La Joaqui le tiró en cara lo de Enzo Fernández. La Joaqui habría visto los mensajes de Wanda a Enzo”.

“La Joaqui tenía la info y se la tiró. Le molestó un poco que Wanda se hiciera la buena”, explicó Varela. Acto seguido, reveló cuál fue la reacción de la presentadora: “Wanda se descoloca porque estaban en un momento emotivo despidiendo a Valu y no se la vio venir”.

“Wanda le contesta, ahí ya se mete la producción. Ahí cortan, no gustó. Esto no va a salir al aire, quieren dejar como un final limpio y blanco. Quieren dejar la despedida de Valu Cervantes como una cosa emotiva y que se va”, concluyó la periodista.

