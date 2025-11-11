La intendente Fuentes entregó los premios de las IX Olimpíadas Municipales a empleados de distintas reparticiones

La ceremonia se desarrolló en el patio central del palacio municipal.

Hoy 22:07

La intendente, Ing. Norma Fuentes, encabezó la entrega de premios de las IX Olimpíadas Municipales organizadas por el gremio Simusa, que contó con la presencia de empleados de las diferentes áreas de la Municipalidad de la Capital.

La ceremonia se desarrolló en el patio central del palacio municipal, donde la intendente estuvo acompañada por el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán y funcionarios del gabinete municipal.

"Es una alegría enorme participar de estas olimpiadas que promueven el encuentro y la actividad física en los espacios públicos, buscando también fortalecer la unidad y el compañerismo entre los empleados", expresó la jefa comunal.

"Vamos a seguir generando oportunidades de reunión y esparcimiento para nuestro personal, que se caracteriza por honrar el trabajo y apostar a profundizar el espíritu de familia que tanto nos define a los santiagueños", afirmó.

Por su parte, Dapello les transmitió a los empleados municipales el saludo del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, y remarcó que "continuará la política pública deportiva que ha posicionado a la provincia a nivel nacional e internacional".

"Queremos fomentar el deporte entre los empleados públicos y entre todos los santiagueños como una práctica que mejora la salud, la camaradería y la calidad de vida", agregó.

A su vez, el secretario general de Simusa, Leonardo Álvarez, felicitó "a todos los compañeros que han ganado en las distintas categorías y disciplinas. Agradezco a la intendente y a su gabinete por hacer posible estos encuentros deportivos".

Resultaron ganadores de esta edición el CAPS Armando Archetti con el primer lugar y Calidad de Vida con el segundo, en la disciplina básquet femenino. En cestoball, el primer lugar lo obtuvo el CAPS Armando Arquetti y el segundo la Dirección de Rentas. En voley femenino, en Copa de Oro el primer puesto fue para la Dirección de Rentas y el segundo para la Secretaría de Gobierno. En Copa de Plata, el primer lugar fue para el Centro Operativo N° 7 y el segundo para Calidad de Vida.

En básquet masculino, el primer puesto fue para Calidad de Vida y el segundo para Defensa Civil. En la disciplina fútbol, ganó la Casa Central en Veteranos C50, el Obrador en Libres, el Centro Operativo N°3 en Veteranos C40 y Calidad de Vida en Seniors "Copa Pichi Acosta".